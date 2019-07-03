База отдыха "Аван" признана лучшей в городе

Народное голосование на звание лучшей базы отдыха Тюмени проходило на странице проекта "Афиша Тюмень" с 17 июня по 2 июля. "Аван" набрал 33% голосов и занял первое место, на втором расположился "Сосновый бор" (26%), третье место – у "Верхнего бора" (23%).

Популярный паблик "Афиша Тюмень| Ктокуда72" в середине июня запустил уже ставшее традиционным народное голосование в социальной сети "ВКонтакте".

Подписчики и гости группы в течение двух недель голосовали за лучшую базу отдыха. 2 июля в группе подведены итоги.

Всего в опросе приняли участие почти 1000 человек. Большинство голосов отдано базе отдыха "Аван" - 314. На втором месте со 256 голосами заслуженно расположился "Сосновый бор". Третье место занял "Верхний бор" - 224 голоса.

Также в народном голосовании участвовали: "Боровое", "Пруд Лесной", "Адмирал", Яхт-клуб "Рубин", "Затерянный рай", "Кулига-парк", "Лагуна". Напомним, десятка участников была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшей базы отдыха Тюмени по версии народного жюри.

Также напоминаем, что в "Афише Тюмень" проходят еще два голосования. Здесь горожане могут выбрать лучший отель, а тут лучшую ветклинику города.

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