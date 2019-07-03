К 1 сентября в Тюмени откроется еще одна школа

Подготовка к новому учебному году нового корпусу школы №65 в районе улиц Янтарная-Бориса Житкова идет полным ходом. Ожидается, что 1 сентября этого года она примет своих первых учеников.

Строители уже завершили все работы и сейчас в здании идет установка мебели и оборудования. По словам директора школы Оксаны Фокиной, от населения принято 1 600 заявлений на зачисление. Педагогический состав в старшем звене набран полностью, необходимо доукомплектовать педагогами начальную школу. В новом корпусе будет 16 первых классов.

В образовательном учреждении создано современное спортивное ядро, а многофункциональная спортивная игровая площадка будет доступна для занятий не только ученикам, но и всем жителям микрорайона.

Побывавший на объекте губернатор области Александр Моор в целом высоко оценил выполненную работу и подготовку школы к приему детей, сообщает пресс-служба главы региона.