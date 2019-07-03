Школьники из 9 регионов страны съехались в Тюмень на образовательную смену ТюмГУ

Учебно-научная школа ТюмГУ "РАЦИО-2019" пройдет в Тюмени с 3 по 13 июля. Участие в ней принимают талантливые школьники, увлекающиеся информатикой и робототехникой, из девяти регионов России. Для того, чтобы попасть на смену, им пришлось пройти серьезный отбор.

В течение десяти дней ребята из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской, Челябинской, Тульской областей, Югры и Ямала будут готовиться к статусным олимпиадам и научно-технологическим конкурсам, в том числе ко всероссийскому конкурсу "Большие вызовы" Образовательного центра "Сириус". Знаниями с ними поделятся преподаватели Тюменского государственного университета и профильных образовательных организаций региона.

Программа подготовлена по 13 профильным трекам: "Приложение с применением нейронных сетей на языке Python", "Основы программирования на языке Python", "Разработка логических игр", "Web-разработка", "Олимпиадное программирование", "Устройства для умного дома", "Нейротехнологии и природоподобные технологии", "Умный город", "Компьютерное зрение и распознавание образов" (базовый уровень), "Современная энергетика и транспорт будущего", "Беспилотные и летательные аппараты". "Уже в четвертый раз ТюмГУ организует школу для талантливых школьников "Рацио"

По итогам учебных дней всем участникам предстоит защитить свои проекты. Победители и призеры получат до 10 000 дополнительных бонусов на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ, другие подарки и вознаграждения, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.