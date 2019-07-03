В тюменском овраге соберутся 39 деятелей искусств России и Белоруссии

В Тюмени 6 июля пройдет фестиваль искусств "Ключ". С лекциями, мастер-классами и живыми выступлениями в нем планируют принять участие 39 музыкантов, литераторов, поэтов и ученых из разных городов России и Белоруссии. У жителей и гостей города появится уникальная возможность познакомиться с различными культурными течениями двух стран.

"Ключ" — наследник тюменского одноименного праздника XVII-XX веков. Ранее он был посвящен ключевой воде, которая 400 лет назад спасла от мора лошадей. С 2015 года событие проходит в овраге за музеем "Городская дума".

Владимир Богомяков, доктор философских наук, проведет лекцию "Люди и город", на которой расскажет, почему город представляет из себя замкнутую систему.

Федор Корандей, кандидат исторических наук, представит Тюмень в русской и мировой поэзии.

В этом году на "Ключ" приедут поэты: Анна Русс (Казань, победитель Всероссийского поэтического слэма, лауреат премий: "Дебют", "Звездный билет", "Триумф"), Таня Скарынкина (Минск, шорт-лист Григорьевской премии, шорт-лист премии Гедройца), Александр Самойлов (Челябинск, шорт-лист премии Бажова).

Музыканты Сергей Ходыкин (Екатеринбург, композитор, выпускник Екатеринбургской консерватории), GameGate (Санкт-Петербург), "Центральный Гастроном" (Тюмень), "Комнатный музыкант di_di" (Тюмень), I-scream (Тюмень), "Мытищи" (Тюмень), Solar Zero (Тюмень) и другие познакомят участников фестиваля со своим творчеством.

"У нас программа собрана из разнообразных элементов, таких как лекции, мастер классы, поэтические встречи, выступления музыкантов. Мы используем так много разных элементов, потому что из разнородного складывается целое. И проводим этот эксперимент мы в месте, которое наполнено особенным специфически тюменским духом — прокомментировала организатор фестиваля Елизавета Гоголь.

Художники и фотографы развесят свои работы на нитях, закрепленных за ветви старых деревьев. Детская площадка будет работать для маленьких горожан с 14:00 до 17:00. Для детей проведут мастер-классы по пластилиновой живописи и по лепке из глины.

Команда фестиваля приглашает тюменцев приходить с ковриками и покрывалами для сидения.

Фестиваль будет проходить с 13:00 до 22:00, вход свободный. Подробности здесь.