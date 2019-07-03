Абитуриенту на заметку: как выбрать профессию по душе и какие специалисты будут в топе через пять лет?

фото: пресс-служба ТИУ

Выбор будущей профессии – дело ответственное. Абитуриент выбирает свою профессиональную судьбу на долгие годы вперёд. Как не ошибиться с выбором, какие профессии будут востребованы на рынке труда через пять лет? Об этом рассказывает начальник отдела профориентационной работы Тюменского индустриального университета Любовь Чикишева.

— Любовь Николаевна, как выглядит рынок труда и каким он будет через пять лет, когда нынешние первокурсники окончат учебные заведения?

— Статисты утверждают, что переизбыток кадров наблюдается в следующих профессиях: бухгалтер, юрист, экономист, банковский служащий. В дальнейшем высокий спрос на рынке труда сохранится на специалистов в сфере транспорта и логистики.

Кадровый голод наблюдается в IT-сфере, где особенно не хватает профессиональных и разбирающихся сотрудников почти во всех направлениях. Как и прежде, будут востребованы высококвалифицированные специалисты в топливно-энергетическом комплексе. Тюменский индустриальный университет – это вуз, который готовит по всем вышеперечисленным востребованным специальностям, а также инженерные кадры для ТЭК.

Важно: при выборе профессии не следует уклоняться от призвания, которое он в себе чувствует, ведь хорошие специалисты ценятся везде и всегда.

— Каким специальностям выпускники школ отдают предпочтение? А какие профессии действительно нужны на рынке труда?

— На мой взгляд, сегодняшний абитуриент уже не выбирает столь востребованные ещё недавно специальности: юрист, банкир, экономист, финансист. Они осознают, что этими профессиями рынок труда уже переполнен, а это значит, что даже с хорошим дипломом можно в итоге остаться без работы.

С каждым годом растёт интерес к инженерным направлениям. Нас это радует, потому что мы можем предложить абитуриентам огромный перечень технических специальностей и направлений подготовки и бюджетные места на всех уровнях.

— Многие сейчас уходят из школы после 9 класса, чтобы не сдавать ЕГЭ. Не за счёт ли этих ребят повысилась востребованность рабочих профессий?

— Рабочие профессии востребованы не только выпускниками 9 классов, но и выпускниками 11 классов. С каждым годом конкурс на рабочие профессии растёт. Пройти со средним баллом аттестата ниже 4 на бюджетное место невозможно. А это значит, что на рабочие профессии есть спрос и меняется стереотип, что среднее профессиональное образование – это для троечников и двоечников.

— Как вообще ЕГЭ повлияло на выбор профессионального будущего выпускников школ?

— Ещё недавно ребята делали выбор в сторону предметов для сдачи ЕГЭ по принципу "что легче". Но ситуация постепенно меняется. Сегодняшний абитуриент подходит к выбору осознанно. Ориентируется на перечень предметов, которые необходимы на направления подготовки выбранного вуза. Важными показателями для абитуриента также остаются престиж учебного заведения и количество бюджетных мест.

— Бытует мнение, что престиж рабочих профессий повышают для того, чтобы сократить число людей с высшим образованием. Согласны ли вы с этим? Можно ли стать успешным без вузовского образования? И вообще, всем ли нужен диплом о высшем образовании?

— Престиж рабочих кадров повышают, потому что представители рабочих профессий на вес золота. Зарплата у хороших специалистов в этой сфере иногда выше, чем у некоторых "престижных" специалистов. Не стоит рассуждать так, что, получая рабочую специальность, человек закрывает для себя вопрос роста по карьерной лестнице. Скорее наоборот, ведь не секрет, что лучшие управленцы – те, кто дорос до руководителя, что называется, с низов.

Поэтому, если ребёнок увлечён автомобилями, получить специальность автослесаря или автомеханика будет не лишним. Вероятности, что в будущем он станет владельцем автосалона, это точно не умаляет.

В нашем вузе большой перечень рабочих профессий, абитуриентам есть из чего выбирать, и есть к чему стремиться. В 2019 на программах среднего профессионального образования в вузе — 1 300 бюджетных мест.

— На что нужно ориентироваться школьникам и их родителям при выборе профессии? Как определить, что эта работа твоя, а эта – нет?

— На мой взгляд, при выборе профессии нужно сопоставлять несколько факторов. Работа должна быть интересной и для души. Когда от работы получаешь удовлетворение, то и усталости не чувствуешь. К выбору профессии надо подходить очень серьезно. Сначала надо определиться, чем нравится заниматься, что интересно в жизни. Потом проанализировать, какие профессии связаны с этими интересами, и выбрать ту, которая больше подходит.

Следует узнать как можно больше о будущей профессии. Перечень профориентационных проектов позволяет абитуриенту отлично ориентироваться в предлагаемых вузами специальностях. Если вы всё-таки затрудняетесь в выборе, попросите знакомых или родственников, которые работают по специальности, о которой вы мечтаете, рассказать, чем именно они занимаются.

В пунктах приёма документов нашего вуза абитуриенту в период приёмной кампании можно пообщаться с консультантами, которые расскажут о любой специальности и помогут определиться с выбором.

Очень часто в момент выбора профессии возникают споры между детьми и родителями. Мамы и папы с высоты своего опыта нередко навязывают детям свои невоплощённые мечты. Дети при этом хотят сделать выбор самостоятельно. Здесь важно максимально честно ответить на вопрос, будет ли в дальнейшем эта специальность интересна и принесёт ли ожидаемые результаты.

— Бывает, что абитуриенты сами не знают, кем хотят быть, не видят себя в какой-то конкретной профессии, не мечтают, допустим, лечить людей, спасать жизни, делать открытия. Насколько вообще важно детям видеть себя в той или иной профессии?

— Конечно, лучше определиться с выбором профессии заранее, а не перед дверью приёмной комиссии, но далеко не все старшеклассники определяются к моменту поступления.

Правильно выбрать профессию сложно даже тем, у кого есть любимый школьный предмет. Нужно принимать в расчёт не только моду и собственные устремления. Помимо этого, стоит оценить способности, личные качества, возможные перспективы. Нельзя исключать и финансовый вопрос.

Если вы планируете остаться работать в своём регионе, ориентируйтесь на компании и предприятия, которые в нём присутствуют. Посмотрите, какие вакансии они предлагают.

Хочу пожелать всем нашим абитуриентам, чтобы их выбор был успешным.

Интервью подготовлено пресс-службой ТИУ