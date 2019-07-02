Тюменцы смогут через Google Карты узнавать, когда придет автобус

18:00 02 июля 2019
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Google Карты запускают новую функцию, которая позволит отслеживать задержки автобусов в режиме реального времени. Она появится в сотне городов по всему миру, где пока недоступна информация от местных транспортных агентств. В список вошла и Тюмень — наряду с такими городами как Париж, Венеция, Неаполь, Стамбул и Баку.

Теперь в Google Картах можно посмотреть, будет ли автобус опаздывать, какова будет длительность задержки, уточнить время в пути с учетом движения на маршруте. Карты покажут конкретные участки, где затруднено движение. Функция будет доступна для пользователей Android и iOS, сообщает  пресс-служба Google.

Теги: Google , IT , автобус , общественный транспорт
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