Две тюменские команды выступят на фестивале "Голосящий КиВиН"

Команда КВН «Наполеон Динамит»

Международный музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2019" пройдет в Светлогорске с 19 по 21 июля. Тюменскую область на нем представят команды КВН "Наполеон Динамит" и "Омутинка".

Команда "Наполеон Динамит" принимает участие в "Голосящем КиВиНе" третий год подряд, а вот для "Омутинки" это первая игра. Команда представляет Тюменскую областную региональную организацию Всероссийского общества инвалидов. "Для нас это огромный шаг вперед. Настрой у команды боевой, мы готовимся достойно представить Тюменскую область, – комментирует участник команды "Омутинка" Артур Голубев.

Команда КВН "Наполеон Динамит" — участник Высшей лиги КВН и спецпроекта "Кубок мэра Москвы", многократный победитель региональных лиг и фестивалей. "В прошлом году мы не взяли ни одной заветной "птички", но в этом году настроены серьезнее и надеемся, что удача повернется к нам лицом", — рассказала директор команды Ирина Белобородова.

Обычно на фестивале выступают 20-30 команд (как правило, Высшей лиги), которые прошли строгий отбор. По словам Ирины Белобородовой, в прошлом году до съемок дошли всего 16, некоторые из них не попали в эфир из-за сжатого хронометража программы.

Сейчас тюменцы пишут материал и много репетируют. В Светлогорск они отправятся 12 июля. Первый канал покажет игру в конце сентября — начале ноября.