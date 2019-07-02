В Тюмени в честь Дня семьи, любви и верности на набережной организуют настоящий праздник

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Романтичный и трогательный праздник – День семьи, любви и верности тюменцы и гости города смогут отпраздновать на набережной реки Туры. Департамент культуры администрации Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовили праздничную программу, которая начнется в 18:00 8 июля.

Гостей ждут игровые семейные программы, интерактивные площадки, мастер-класс "Символ семьи", различные фотозоны, а также красочный концерт, поцелуйные игры для незамужних, свадебный обряд, акция "Семейный корабль" и не только.

Проведите этот праздник вместе с любимыми и насладитесь прекрасной праздничной программой, подготовленной специально для этого дня.

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