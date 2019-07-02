В Тарманах отгремел захватывающий праздник в честь Дня молодежи

Фото ДК "Торфяник"

Настоящая вечеринка в стиле нон-стоп развернулась на площади Дома культуры и творчества "Торфяник". Розыгрыш призов, жаркую дискотеку, творческие подарки подготовили организаторы в честь Дня молодежи.

Концертная программа называлась "Новое поколение России". На главной сцене мероприятия выступили лучшие творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" и "Торфяника". Зрители аплодировали и наслаждались душевным творчеством артистов.

Настоящий фурор произвели яркие поздравления рок-команды музыкальной студии "НоТа" и жаркая дискотека с DjDimaRise и MC WOLF.

Партнеры мероприятия удивляли гостей розыгрышем подарков. Никто в этот праздничный день не ушел без отличного настроения.