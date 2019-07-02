Тюменцы покажут своих любимых собак и кошек на ежегодном фестивале

13:00 02 июля 2019
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pixabay.com

Фестиваль домашних животных вновь состоится в Доме культуры "Водник". Участие в этом ярком и впечатляющем мероприятии могут все желающие.

Праздник пройдет 24 июля в 19 часов в ДК "Водник" (Судоремонтная, 1а). В день фестиваля зрителей и участников ждут показательные выступления кинологического клуба, мастер-класс от грумера, хендлер: особенности профессии и ее секреты, а также креативная презентация своего любимца, оригинальный костюм для питомца, самый эрудированный "БОСС" для своего питомца и многое другое.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по телефонам 8(3452) 45-47-29 или 45-93-43.

Теги: животные , конкурс
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