Тюменцы покажут своих любимых собак и кошек на ежегодном фестивале

Фестиваль домашних животных вновь состоится в Доме культуры "Водник". Участие в этом ярком и впечатляющем мероприятии могут все желающие.
Праздник пройдет 24 июля в 19 часов в ДК "Водник" (Судоремонтная, 1а). В день фестиваля зрителей и участников ждут показательные выступления кинологического клуба, мастер-класс от грумера, хендлер: особенности профессии и ее секреты, а также креативная презентация своего любимца, оригинальный костюм для питомца, самый эрудированный "БОСС" для своего питомца и многое другое.
Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по телефонам 8(3452) 45-47-29 или 45-93-43.
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