Общественники предложили прокуратуре обратить внимание на стихийную торговлю на улицах города

Прокурор Центрального округа Тюмени Султан Ксимов, председатель городской Общественной палаты Ольга Загвязинская и помощник прокурора округа Павел Кабанов обсудили ряд актуальных вопросов, беспокоящих горожан.

В частности, Ольга Загвязинская обозначила существующие на территории Центрального округа Тюмени проблемы, совместное решение которых послужит на благо жителям областного центра. Среди них – несанкционированная торговля в центре города. Во-первых, такие точки явно не красят город, во-вторых, приобретенные здесь продукты могут поставить под угрозу здоровье потребителей. Еще одна проблема - деятельность питейных заведений, не всегда соблюдающих закон. Также, по мнению общественников, требуется внимание муниципальных властей к заброшенным после сноса аварийного жилья участкам в заречной части, где собираются асоциальные личности и т.д.

По итогам встречи достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве, сообщается на сайте прокуратуры.

За 5 месяцев 2019 года прокуратурой выявлено 658 нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для их устранения принесено 58 протестов, внесено 100 представлений, объявлено 19 предостережений, в суды направлено 125 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 106 лиц, к административной – 56.