Новый туристический объект может появиться в центре Тюмени

Один из новых туристических объектов может появиться в центре Тюмени в рамках частно-государственного партнерства. Музей или экспозицию, посвященную советской торговле, планируют создать в ЦУМе.

Как отметил генеральный директор группы компаний "MagicGroup" Александр Перемятов, ЦУМ находится в историческом месте, здесь всегда торговали, базарная площадь начиналась именно в этом районе. Кроме того, универмаг имеет свою историю, а сохранившихся раритетов тех времён достаточно много, пишет "Мегатюмень".

Областные власти видят резерв развития туристической отрасли, в том числе, в частных инициативах. Привлечь туристов можно только совместными усилиями, считает директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Туризм - одна из динамично развивающихся отраслей экономики. И, безусловно, любая инициатива, которая привлечёт гостей в нашу область, заслуживает внимания", - подчеркнул он.