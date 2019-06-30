В Московском МО Тюменского района идет активное благоустройство

Благоустройство дорог и дворов ведется в Московском муниципальном образовании Тюменского района. Сезон работ стартовал, а уже видны первые позитивные результаты.

На улице Березовая запланировано асфальтирование дорожного полотна. Идет ремонт региональных трасс, проходящих через п. Московский и д. Дербыши на подъезде к деревне Дударева. В деревне Патрушева уже закончились дорожные работы по улицам Московская, Солнечная, Энергетиков, Садовая, Сосновая, Лесная поляна, Уютная, Братская и Раздольная. Планируется также провести ремонт улиц Полевая, Песчаная, Озерная. Всего до конца года в сельском поселении завершат работы по 21 объекту дорожного ремонта, сейчас готовы уже 12 из них.

в поселке Утешевский построили линию уличного освещения протяженностью более 250 метров, завершены работы на улице Солнечной в деревне Дударева: линия освещения - 240 метров. Сейчас идет процесс технического присоединения по пяти перспективным объектам освещения в селе Гусево и поселке Московский. Всего на сегодняшний день установлено более 460 светодиодных консольных конструкций, это более 10 км линий уличного освещения, пишет "Мегатюмень".

Местные власти при организации работ ориентируются на энергосберегающие технологии, это позволит экономить на техническом обслуживании объектов и существенно снижать объемы потребления электроэнергии.

Кроме того, в деревне Падерина до 15 августа будет введена в эксплуатацию новая детская площадка в 400 кв.м. по ул. Заречной. Начаты работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО, две уже готовы.