В Тюмени представили финальный проект парка ярких событий "Алебашево"

На фестивале "Жара" горожане и глава муниципалитета Руслан Кухарук впервые увидели проект финальной концепции event-парка "Алебашево".

Главной идеей визуального воплощения парка стали аутентичные ремесла Тюменской области – ковроткачество и деревянное зодчество. В частности, архитекторов вдохновили узоры ковров и резные ананасы на фасадах старинных усадеб в историческом центре города. Это видно на примере плавучей сцены, пирса, цветочного луга и группы островов на Алебашево.

По задумке центральным объектом станет плавучая сцена. Она может разворачиваться и перемещаться по воде для разных зрительных площадок – вместительного амфитеатра (рассчитан на семь тысяч человек) и зоны для проведения танцевальных мероприятий.

"В наши задумки входит привезти, например, сюда Scorpions или Би-2. На сегодняшний день в Тюмени таких площадок нет", - отметил автор идеи создания парка "Алебашево", председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов.

Кроме того, концепция включает павильоны, сеть кафе, туристический центр, различные спортивные и детские площадки (по мотивам сказки "Конек-Горбунок"). В том числе, в проект входит создание скалодрома такого уровня, чтобы проводить на этой площадке чемпионаты мира. Для зимнего отдыха предусмотрены зоны рыбалки, дрифта и мотокросса. По словам организаторов, в концепции отражено 90% пожеланий тюменцев, учтены интересы горожан, безнес-сообщества, представителей муниципалитета, экологов, лидеров спортивных сообществ и общественных организаций. Например, по просьбе велосипедистов велодорожки пойдут в обход "Алебашево", не будут пронизывать парк изнутри, по предложениям экологов часть парка будет эксплуатироваться на энергии ветра и солнечных батарей, а пожеланию горожан проектировщики учли и дорисовали пляжную зону и т.д.

В течение всего фестиваля "Жара", 29 и 30 июня, все желающие могут не только познакомиться с проектом, задать интересующие вопросы, но и оставить свои пожелания в группах проекта в соцсетях: https://www.instagram.com/alebashevo/?igshid=1ehc3lihriuoo, https://vk.com/alebashevo_park и https://www.facebook.com/alebashevopark. Все они будут обработаны и учтены проектировщиками.

"Мнение и пожелания жителей, оставленные здесь на площадке, мы обработаем и вышлем архитекторам, которые доработают проект. После этого состоится городской координационный совет, где эта концепция будет презентована экспертному сообществу – представителям органов власти и местному сообществу архитекторов. С учетом этого мы внесем правки. И уже эта концепция ляжет в основу проектно-сметной документации", - пояснил Артем Андросов.

Глава города Руслан Кухарук с интересом заслушал презентацию парка ярких событий "Алебашево" и поблагодарил рабочую группу проекта за проделанную работу.

"Мы сегодня увидели продукт, который максимально сочетает в себе все пожелания, которые высказывали тюменцы, общественные, спортивные организации. Эта сводная эскизная концепция ляжет в основу проекта, который мы уже будем непосредственно со своей стороны заказывать в качестве основы техзадания для разработки проектной документации. Спасибо за большую работу, которую вы сделали. С нетерпением ждем финальной версии. Так что милости просим, как будет готово, приходите к нам, будем смотреть", - отметил глава города.

В основу свободного проекта парка ярких событий "Алебашево" вошло две концепции, созданные проектными группами под руководством знаменитого московского бюро Wowhaus и архитектурного бюро "Вещь". В обеих командах присутствовали столичные и тюменские профессионалы. Концепты создавались на основе принципа соучастного проектирования. В итоге обе идеи были презентованы на первом региональном урбанистическом форуме "Новое качество жизни региона. Тюмень", который состоялся в технопарке 24-25 июня. Их оценили федеральные урбанисты и архитекторы, дали советы и высказали пожелания. С учетом этого на основе обеих концепций архитекторы создали сводный проект. Он базируется на стилистическом решении экспертов бюро Wowhaus, в проект которого интегрированы лучшие идеи концепта проектировщиков под кураторством бюро "Вещь". В том числе в сводный проект вошли подземный тоннель через улицу Эрвье, соединяющий Алебашево с будущим парком "ЛетоЛето", амфитеатр, скалодром международного уровня, плавучие домики для туристов и другие объекты.