В Тюмени откроют детсад для младенцев

Детсад, куда будут принимать малышей с двух месяцев, откроется в центре Тюмени. Это будет одно из первых подобных дошкольных учреждений в России, сообщается на сайте правительства.

Расположится детсад в здании на улице Мурманской, раньше в нем был роддом, но в последние годы помещение пустовало. Сейчас строители реконструируют его. Корпус уже практически готов к чистовой отделке.

В учреждении создадут 13 групп, его смогут посещать до 420 детей, группа с двух месяцев до года в учреждении будет одна. Запись начнется осенью.

В детсаду обещают создать все условия для грудничков. Здесь сделают специальный парк для прогулок в колясках, закрытую веранду для сна на свежем воздухе, медики разработают особое меню. За здоровьем детей будут следить врач-педиатр и медсестры. Также для воспитанников нового учреждения закупят специальную мебель и оборудование. Особенностью этого сада станет и большая парковка.

Как отмечают власти, потребность в подобных яслях в городе существует, некоторые семьи не могут позволить себе полноценный декретный отпуск, поэтому вопрос нужно решать.

К концу 2021 года в регионе планируют обеспечить местами всех детей в возрасте от полутора лет. Так, на текущий год в Тюмени запланировано проектирование 13 детских садов. Их строительство должно начаться в 2020 и 2021 годах. Деньги на разработку проектов восьми детсадов уже выделены.