Тюменские предприниматели подарили горожанам фестиваль на День молодежи

День молодежи 29 июня в Тюмени прошел в новом формате, придуманном предпринимателями: на площади 400-летия города развернулся двухдневный фестиваль "Жара" с несколькими тематическими зонами.

"Каждая площадка - это результат труда наших предпринимателей, представителей общественных организаций, социально активных граждан", отметил, поздравляя с праздником. глава города Руслан Кухарук.

В течение всего дня желающие могли посетить мастер-классы и показательные выступления, тренировки, лекции, презентации, концерты.

Отметим. фестивальные тематические площадки "Спорт", "Туризм", "Своя атмосфера", "Баня фест", "ЖАРАляндия" и "Фуд-корт" будут работать и в воскресенье., 30 июня.