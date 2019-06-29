Летние каникулы с "Машей и Медведем" — эксклюзивно в сети "КАРО"

С 29-го июня по 3-е июля в кинотеатрах сети "КАРО" в рамках КАРО.Family пройдут показы нового сборника летних приключений любимых детских героев – Маши и Медведя. В коллекцию вошли шесть серий из разных сезонов мультсериала, а также новый эпизод "Машины песенки. Германия", который еще не видели зрители.

Сборник самых ярких и солнечных эпизодов расскажет зрителям о том, как весело провести летние каникулы: организовать поход на природу с друзьями или собрать первую машину всем двором. Героев также ждет захватывающее путешествие по Италии и Германии под самую популярную музыку этих стран.

Сборник "Летние каникулы с Машей и Медведем" будет показан в рамках проекта КАРО.Family, который предлагает специальную ценовую политику, эксклюзивный контент и мероприятия для семейной аудитории. Стоимость билетов на показы сборника составляет от 100 до 150 рублей.

В течение лета в сети "КАРО" выйдет три новых сборника, в каждый из которых войдет новый эпизод.

"Мы очень рады объявить о старте совместного проекта с компанией Animaccord. Для нас это долгожданное партнерство и нам приятно, что такие популярные и любимые всеми мультперсонажи начнут новую жизнь — уже на больших экранах наших мультиплексов, — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО". — В рамках КАРО Family мы не просто показываем новинки семейного кино и анимации, мы стараемся поддерживать любовь к героям продукцией с символикой проекта в наших кинобарах. Например, поклонники "Маши и Медведя" будут рады обнаружить в кинотеатрах "КАРО" игрушки-персонажи мультфильма".

Мультсериал "Маша и Медведь" — один из самых любимых и популярных в России. Он входит в топ-5 самых узнаваемых в Европе и является детским брендом №1 в Мексике. В июне 2019 года стартовал 4-й музыкальный сезон мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Машины Песенки", в котором персонажи мультфильма путешествуют по разным странам и показывают их главные достопримечательности и культурные особенности в самом красочном виде. Но главное — то, что в каждой серии Маша исполняет весёлую песенку на мотив известной национальной мелодии, и делает это в своей неповторимой детской манере.

Показы сборника летних серий пройдут во всех городах присутствия сети КАРО: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте, Екатеринбурге и Тюмени.

Узнать детали показов и приобрести билеты можно по ссылке.

О сети кинотеатров "КАРО":

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. "КАРО" управляет 30 современными мегаплексами (247 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы "КАРО", расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 12 млн человек.

Подробней: https://karofilm.ru/

О Маша и Медведь | Animaccord:

Мультсериал "Маша и Медведь", производства студии Animaccord, переведен на 38 языков и вещается в более чем 100 странах мира. Его называют российским феноменом за рубежом – на сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 50 миллиардов, а эпизод "Маша плюс Каша" побил Мировой Рекорд Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. В июне 2019 года компания Animaccord запустила 4-й музыкальный сезон "Машины Песенки", каждый эпизод которого посвящен культурным ценностям и самой популярной песне определенной страны.