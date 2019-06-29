Тюменские "орлята" учили педагогов добру и милосердию

Фото: Игорь Ракша

В Тюмени во всех школах и пришкольных лагерях возрождают традиции проведения уроков добра и милосердия в рамках благотворительной акции "Белый цветок" - впервые в России, сообщает tsargrad.tv.

Мастер-класс для сотни тюменских учителей 27 июня провели активисты детской общественной организации "Орлята". Теперь педагоги подхватят эстафету и будут проводить занятия для школьников в течение всего лета, а лучших наградят поездкой в Ливадию.

Круглый стол с практическим занятием состоялся в лицее № 93 Тюмени. Здесь собрались учителя практически со всех школ города, которые отвечают за организацию досуга школьников в летнее время. Многие из них отметили: современные школы преследуют цели - оказание качественных образовательных услуг, высокие показатели ЕГЭ, компьютеризация, инклюзивность и т. д., но в этом списке нет одного из важных факторов развития ребенка - привитие духовных ценностей, нравственное воспитание.

"Задача уроков предлагаемого формата - пропаганда утраченных ценностей: добра, милосердия, сострадания, любви к Родине, помощи близким, трудолюбия и уважения к труду. Мы делаем это через близкие для детей вещи - совместное создание рукодельных цветов, которые символизируют эти ценности, а также через общение, рассказы: про историю акции "Белый цветок", вклад Царской семьи, основные символы и значения", - отметил руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", один из инициаторов проведения уроков добра и милосердия Игорь Ракша.

В ходе мастер-класса учителям рассказали об основных критериях проведения урока, а затем юные "орлята" - активисты одноименного детского общественного движения - научили их делать красивейшие белые цветки. Педагоги с воодушевлением откликнулись на идею, жадно впитывая всю информацию.

"Очень важно донести высоконравственные ценности до детей младше 12 лет, дальше будет сложнее. Уже сейчас идет активная подмена ценностей: через кино, телевидение, социальные сети", - говорили в течение встречи тюменские учителя.

Совместными усилиями педагоги и "орлята" буквально за час изготовили около сотни прекрасных рукодельных белых цветов. Часть из них уже передали в Богородично-Рождественский Ильинский монастырь матушке Нине - на дело милосердия. Также цветы возьмут тюменские паломники, чтобы пронести крестным ходом в ночь с 16 на 17 июля по Екатеринбургу - от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна Царская семья, до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Именно этим путем в 1918 году провезли останки убитых членов императорской семьи.

Уже с начала июля учителя начнут проводить уроки добра и милосердия в пришкольных лагерях Тюмени. Всего планируется охватить около 16 тысяч детей, которые посещают эти лагеря. Изготовленные цветы будут передаваться в церкви и храмы города.

Общество "Двуглавый орел" учредило приз для самых активных учителей - поездку в Ливадию (Крым) - место, где семья Государя Николая II каждый свой приезд в Ялту проводила благотворительную акцию "Белый цветок" для сбора помощи неимущим больным. После революции 1917 года праздник попал под запрет, как и все, что связано с Царской семьей.

Самые активные участники акции среди школьников будут приняты в "орлята", для них предусмотрены поощрительные призы, главный из которых - паломническая поездка в Тобольск.

В дальнейшем планируется расширить акцию на все районы и города Тюменской области, а также распространить инициативу на другие регионы России.