В Тюмени состоится традиционный фестиваль "Ключ"

Фото организаторов фестиваля

Фестиваль "Ключ" пройдет в Тюмени 6 июня. Традиционно, площадкой проведения станет овраг за музеем "Городская дума". Вход свободный.

Гостей ждут выступления музыкантов и поэтов, а также мини-лекции. К примеру, Федор Корандей расскажет о Тюмени в русской и мировой поэзии. Наш город, как справедливо замечают организаторы, cтал частью национального поэтического корпуса относительно недавно, в ХХ веке. Однако мнение, что о Тюмени не писали известные русские поэты, не верно. Лекция будет посвящена нескольким хорошим стихотворениям о Тюмени, которых вы, возможно, никогда не читали.

Городской ландшафтный фестиваль искусств - наследник исторического тюменского праздника XVII - XX вв. Проводится ежегодно с 2015 г. Участниками фестиваля были: Александр Курбатов (г. Москва, победитель Всероссийского поэтического слэма), Дмитрий Данилов (г. Москва, премия "Золотая маска"), Владимир Богомяков (г. Тюмень, Григорьевская премия), Денис Осокин (г. Казань, премии Андрея Белого и "Ника").