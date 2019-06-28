В Тюмени открыли новый участковый пункт полиции в жилищном комплексе "Апрель"

Фото предоставлено Общественным советом при УМВД г. Тюмени

Торжественное открытие участкового пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени состоялось 28 июня в новом жилищном комплексе "Апрель", по адресу ул. Червишевский тракт, 47 корпус 4. Он расположился на первом этаже жилого многоквартирного дома и отвечает всем современным требованиям.

В открытии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, и.о. начальника УМВД России по г. Тюмени Олег Маньковский, представители фирмы-застройщика, члены Общественного совета при городской полиции, а также жители нового микрорайона.

Присутствующие отметили, что теперь для работы участковых уполномоченных полиции в новом микрорайоне созданы все условия. Это позволит более эффективно проводить работу по предупреждению и пресечению правонарушений. В новом участковом пункте полиции будут нести службу двое участковых уполномоченных полиции, которые поблагодарили представителей администрации и фирмы-застройщика за новое комфортное помещение, пообещав достойно нести службу.

"Отличное решение – открывать в новых микрорайонах участковые пункты полиции. Это напрямую влияет на безопасность людей, комфорт их проживания. Примечательно, что застройщик по своей инициативе пошел на то, чтобы отдать помещение в безвозмездное пользование городской полиции и муниципалитету. Для компании это только плюс – доверие жителей, социальная защищенность", - прокомментировал председатель Общественного совета при УМВД России по г. Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин. И добавил, что в ближайшее время от общественного совета будет направлено письмо строительным компаниям региона с предложением использовать этот опыт.