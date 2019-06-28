В Тюмени усилили контроль за использованием парковок для инвалидов

ГИБДД Тюменской области решила уделить особое внимание соблюдению правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Массовые рейды по выявлению нарушений правил парковки проходят у социально значимых объектов и торговых центров.

В течение дня эвакуируются несколько десятков автомобилей, припаркованных под табличкой "Инвалид" и не оборудованных специальным знаком, позволяющим парковаться в этих местах.

ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать правила и не ущемлять права граждан с ограниченными возможностями здоровья.