В Тюмени усилили контроль за использованием парковок для инвалидов

ГИБДД Тюменской области решила уделить особое внимание соблюдению правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Массовые рейды по выявлению нарушений правил парковки проходят у социально значимых объектов и торговых центров.
В течение дня эвакуируются несколько десятков автомобилей, припаркованных под табличкой "Инвалид" и не оборудованных специальным знаком, позволяющим парковаться в этих местах.
ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать правила и не ущемлять права граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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