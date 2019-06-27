В Музее "Дом Машарова" покажут детский теневой спектакль

Фото: театр теней "Ключ от сказки".

Театр теней "Ключ от сказки" вновь представит спектакль в жанре настольного иллюстративного театра Увидеть "Калейдоскоп историй" про Тюмень горожане смогут в "Доме Машарова" 30 июня в 12:00.

Герои спектакля отправятся в прошлое города с помощью волшебного калейдоскопа. Они прогуляются по улочкам и дворам старинной Тюмени, встретятся и пообщаются с людьми, оставившими след в истории города и всей страны.

Ребята со своей семьей с помощью карты-маршрута, предоставленной музеем, вспоминая ожившие истории, смогут весело побродить по родному городу. Автор литературного материала краевед и журналист Е.М. Дубовская.

Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 46-13-10.

Стоимость билета – 250 рублей. Категория 6+. Подробности в группе ТМПО: https://vk.com/tmpo72