Клиенты "Дом.ru" в Тюмени могут смотреть 13 новыхТВ-каналов

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает 13 новых телеканалов. Общее количество каналов в цифровом ТВ "Дом.ruTV" - 222, сразу 87 из них вещают в HD. Компания остается одним из лидеров* по количеству каналов в HD-качестве среди федеральных операторов платного ТВ России.

"Дом.ru" добавляет сразу семь каналов с фильмами ("Победа HD", "Киномикс HD", Star Family HD, Star Cinema, Bolt HD, Paramount Channel HD,"НТВ Хит"), два познавательных ("365 дней","HDLife") и по одному музыкальному (BRIDGE TV Classic), спортивному (M1 GlobalHD), развлекательному ("7 канал"), а также канал для взрослых ("Русская ночь").Пользователям аналогового ТВ станут доступны "МУЛЬТ" и "Кино ТВ".Кроме того, у части существующих тарифных планов улучшились характеристики, в них добавлены от 5 до 33 телеканалов.

Поклонники хорошего кино оценят "Киномикс HD", эфирная сетка которого сформирована по темам. Фильмы разных жанров от классики до картин XXI века, объединены на одну неделю общей темой: актеры, режиссеры, страны, фестивали, события, эмоции.Исследователи истории смогут смотреть фильмы и сериалы ведущих режиссеров-документалистов России и мира, телевизионные циклы, аналитические и просветительские программы, дискуссии об истории России и мира на телеканале "365 дней".

Paramount Channel HD - круглосуточный канал, сетку вещания которого формируют картины самых престижных наград — от "Оскара" до "Пальмовой ветви". В его эфире – работы таких известных режиссеров, как Роман Полански, Паоло Соррентино, Уэс Андерсон, а также актуальные ток-шоу с участием мировых звёзд: "Шоу Грэма Нортона", "В студии актёрского мастерства" и "BAFTA — жизнь в картинах".

"Телевидение сегодня – это сотни различных телеканалов для миллионов зрителей. Аудитория делится по интересам, и внимание между ними перераспределяется. Чтобы помочь клиенту найти любимый контент, мы внимательно анализируем обращения в компанию и выбираем то, что наши клиенты называют чаще всего. Кроме того, мы стремимся увеличивать в сети "Дом.ru" число HD-каналов, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение, а потому рады сохранить лидирующие позиции по количеству HD-каналов в России. Клиенты выбирают "Дом.ru"за качество и инновационность", - отмечает АндрейЧазов, директор по продуктам и маркетингуB2C "Дом.ru"

Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ "Дом.ru" достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав "Автоматический поиск каналов" в разделе "Настройки".

*По данным информационно-аналитического агентства "Телеком-Дэйли" на 01.02.2019