У тюменцев есть 10 дней, чтобы высказать свое мнение по рекострукции улицы Ленина

Сбор мнений и голосование по концепции реконструкции улицы Ленина в областной столице проходит до 7 июля. Посмотреть проект, проголосовать и оставить уточняющий комментарий можно в группе "Тюмень/ул.Ленина/Концепция благоустройства" и на сайте мку-угп.рф.

В 2018 году администрация города Тюмени провела отрытый публичный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции улицы, в августе того же года был определен победитель. Им стал Тюменский индустриальный университет, с которым в октябре заключен контракт на доработку концепции по всей протяженности улицы Ленина. Недавно концепция прошла обсуждение на Первом урбанистическом форуме "Новое качество жизни региона. Тюмень".

Для большего информирования горожан, на Цветном бульваре (у центрального входа) и вдоль улицы Ленина в 14 местах, где предполагаются наибольшие изменения, размещены стенды с элементами общей концепции и кодами. Перейдя по ним можно оставить на странице свой голос "за" или "против" и написать комментарий. Предложения будет рассматривать разработчик.

"Давайте вместе примем решение о том, как будет выглядеть одна из старейших центральных улиц Тюмени в будущем, - призывает глава города Руслан Кухарук. - Собрав ваши мнения, мы примем решение о реализации или доработке архитектурно-градостроительной концепции, которая станет пилотным проектом на пути становления дизайн-кода города".