Тюменцы могут получить призы за фото своих котов и кошек

Популярный проект "Афиша Тюмень" совместно с сетью зоомагазинов и зооклиник "Живая планета" запустили фотоконкурс TMNcats. Принять участие в нем может любой тюменец, у которого дома живет кот или кошечка. Условия простые, а призы стоят того, чтобы за них побороться. Прием фото от участников открыт, итоги подведут 19 июля.

За 1 место победитель получит сертификат на 3000 рублей на покупки в зоомагазинах "Живая планета" (17 магазинов по городу). Потратить сумму можно будет на любые товары, будь то аксессуары, корма, одежда или игрушки.

2 место – сертификат на груминг кошки (3 салона по городу). В сертификат входит стрижка или вычесывание по желанию хозяина, мытье, расчесывание, сушка, стрижка когтей, чистка глаз и ушей.

3 место – наполнитель комкующийся Ever Clean весом 6 кг.

Принять участие в конкурсе могут только жители Тюмени. Страница должна быть открыта на момент участия в конкурсе и до его окончания.

Спонсор и партнер конкурса - "Живая планета". Это сеть зоомагазинов, зооклиник и груминг-салонов, которая работает в Тюмени с 2004 года. Здесь вы можете найти все необходимое для ваших питомцев. В каждом магазине представлен широкий ассортимент товаров, а сотрудники готовы предложить грамотную консультацию по любым вопросам. В зооклиниках сети помогут сохранять здоровье питомца, а в груминг-салонах - поддерживать эстетику внешнего вида четвероногих любимцев.