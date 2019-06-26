Внутри тюменца выросла огромная опухоль, пока он думал, что просто полнеет

Врачи хирургического отделения "Медгорода" провели операцию по удалению злокачественной опухоли гигантских размеров. Участвовали в ней сразу три хирурга: Евгений Франк, Александр Роговских и Лариса Дорогина.

Как рассказали в клинике, пациент даже не знал о том, что происходит в его организме, считал, что просто набирает лишний вес. Однако в последнее время ему стало тяжело поддерживать привычный образ жизни и он решил обратиться за помощью к медикам. На момент госпитализации его вес был около 140 килограммов.

"К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства - липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла общей массой в 15 килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник. Это одна из наиболее крупных и тяжелых опухолей за нашу практику", - прокомментировал Евгений Франк.

Во время операции хирургам было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом надо было постоянно поднимать и удерживать образование, что было тяжело из-за веса. Операция длилась почти 10 часов. В связи с тем, что опухоль проросла в соседние органы, врачам пришлось сделать их резекцию, а после восстановить соединения между толстыми кишками, пищеводом и желудком.

Послеоперационный период был длительным, но сейчас пациент выздоровел и похудел. В противоопухолевом лечении он не нуждается, поскольку данный тип опухоли не метастазирует и не поддается классической химиотерапии. В дальнейшем мужчина будет наблюдаться в "Медицинском городе" для контроля заболевания, сообщили в пресс-службе учреждения.