Эксперт: что станет с социальными сетями в будущем?

Фото предоставлено Светланой Ярославовой

Этап бурного развития социальных сетей в России подходит к завершению. По инерции продолжает расти количество пользователей: если интернет вошел в жизнь 70-75% россиян, то в социальных сетях "сидят" уже более 50%. Вслед за популяризацией этого явления приходит и понимание их минусов, и даже опасностей. А значит, грядут перемены. Что же ждет социальные сети уже в ближайшем будущем?

Известный общественный деятель, социолог, публицист, футуролог из Тюмени Светлана Ярославова поделилась результатами масштабного исследования социальных сетей и их влияния на нашу жизнь. Для анализа эксперт использовала собственный метод диалектического прогнозирования, который предусматривает выявление определенных тенденций. Многие "предсказания", сделанные 5-7 лет назад, уже стали реальностью в современном обществе.

"Благодаря методике мы можем отследить, когда начнется диалектическое отрицание. Сначала мы переживали бурный этап развития социальных сетей, динамику можно описать логистической кривой. Сейчас мы прошли реперную точку, когда начинает накапливаться диалектическое отрицание. То есть, когда минусы явления становятся очевидными. Уже всем понятно, что дети и подростки, зависая в социальных сетях, начинают хуже учиться, постоянно смотрят в гаджеты, меньше проводят времени с друзьями и на свежем воздухе. Затем возникло другое опасение – посещение опасных ресурсов. И если 3-5 лет назад только говорили о кибербезопасности, то теперь это социальный проект, который активно развивается", - отметила Светлана Ярославова.

По словам эксперта, процесс всеобщей "дебилизации" населения так или иначе "устаканится", ранее хаотичный процесс будет взят под контроль. В некоторых случаях – жесткий. Яркий тому пример – Китай и позиция этой страны относительно социальных сетей и интернета.

"Гаджеты будут запрещены в школах. Уже сейчас перед уроками школьники складывают свои мобильные устройства в коробки. В дальнейшем их могут запретить использовать и на переменах: подростки смотрят в гаджеты вместо того, чтобы слушать музыку, читать, общаться, это приводит к психологической и даже физиологической зависимости, которая сродни наркотической. Появляются сообщества суицидально настроенных подростков, группы с запрещенным контентом. Существует угроза распространения цифровых наркотиков, которые посредством определенных сигналов приводит человека в состояние наркотического опьянения, - "остекленения". И это уже началось. Именно цифровые наркотики приведут общество к убеждению, что социальные сети и интернет-контент нужно жестко контролировать", - предупреждает футуролог.

К настоящему времени население "подсадили" на интернет: операторы связи постоянно рекламируют его доступность и дешевизну, всевозможные бонусы и дополнительные возможности. Мы быстро получаем информацию через поисковые запросы, слушаем музыку через интернет, скачиваем книги и фильмы. Но в одно прекрасное время сайты потребуют регистрации и оплаты, а определенную информацию можно будет получить только за деньги. А это значит, что и вся монетизация постепенно перейдет в Глобальную Сеть.

"Интернет будет разбит на 5-7 уровней доступа, и, чем информация секретнее, интереснее, профессиональнее – тем дороже будет доступ к ней. В бесплатном уровне – развлечения, игры, тесты, мессенджеры. В высоком – специализированная информация для престижных профессий. С изменением информации и принципов ее предоставления поменяются и гаджеты. Привычные телефоны начнут трансформироваться в браслеты, микроустройства", - считает эксперт.

Так, около пяти лет назад только говорили о гаджетах-часах с экстренными кнопками и возможностью связи ребенка с родителем. Сейчас это стало доступно, но не каждый родитель пользуется. К 2020 году смарт-часы среди школьников будут распространены повсеместно. А для домашних и школьных компьютеров будут создавать специальные программы, чтобы ограничить доступ детей к опасным сайтам, к интернет-контенту в целом.

"Зачем ребенку социальные сети? Дело в том, что они хотят позиционировать себя, это своего рода самореклама. Начиналось все безобидно, но пришло понимание, что чем больше ты выходишь за рамки дозволенного – тем выше популярность, больше лайков. Отсюда – безобразие и трагедии: причинение вреда здоровью на камеру, самоубийства в прямом эфире, обнаженные тела. Все эти "бзики" основаны на простой человеческой слабости - самоидентификации. Создавайте детям альтернативу, вовлекайте в творчество, не увлекайтесь зарабатыванием денег настолько, чтобы дети воспитывались сами по себе", - рассуждает тюменский социолог.

Светлана Ярославова приводит пример, что порой безнадзорные дети, которым некому было покупать модные гаджеты, оказывались в лучшем положении, чем дети из благополучных семей, которые попали в виртуальную "паутину".

Что еще ожидает нас в будущем? Во второй половине 90-х годов говорили о том, что люди будут общаться друг с другом по телефону. Тогда фантасты прогнозировали систему видеофонов. Есть и другие прогнозы: люди, не вставая с дивана, смогут наполнять комнату друзьями в виде голограмм. Можно будет воссоздать и обстановку – пикник, водопад. Поэтому и флешмобы, конференции можно будет организовывать с полной иллюзией физического присутствия собеседников.

Параллельно с этой ситуацией возникнет и другая тенденция – бегство от гаджетов. Будет развиваться экологический туризм с отключением от интернета и сотовой связи. А некоторые и вовсе начнут создавать селитьбы с наличием лишь локальной связи.