Фильм "INTO_нация большой Одессы" выйдет в прокат в рамках КАРО.Арт

Кадр из фильма «INTO_нация большой Одессы»

Фильм "Into_нация большой Одессы" можно будет посмотреть в кинотеатрах сети "КАРО" в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Тюмени, Самаре и Сургуте. В российский прокат он выходит 4 июля.

Авторы фильма на примере города-порта показали модель современного мира, в котором люди по различным причинам оставляют свои родные места и мигрируют в другие города и страны.

Фильм показан на девятнадцати фестивалях по всему миру, включая киносмотры в Париже, Берлине, Ереване, Гюмри, Бургасе, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Выборге, Сочи и других городах и странах. Среди наград картины: "Ключ открытий" в номинации "Лучший документальный фильм" на 4-м Московском Еврейском кинофестивале (Москва, 2018) и "Золотой Единорог" в номинации "Лучший документальный фильм" на третьей "Неделе российского кино" (Лондон, 2019).

Российская премьера картины режиссера Александра Бруньковского и продюсера Сусанны Альпериной состоялась в апреле 2018 года на 40-м Московском международном кинофестивале (специально подготовлена прокатная версия картины, в которую добавлены эпизоды с участием Романа Карцева).

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники "Квартета И" Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.

Съемки проходили в Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Хайфе, Вене, Берлине, Париже и других городах мира.

Главный герой фильма – Одесса, город-порт, который создавался как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Об этом городе написано множество рассказов и романов, песен и стихов, он стал героем многих кинолент. В Одессе жили и работали Леонид Утесов, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель, Вера Холодная и многие другие. Город наполнен достопримечательностями, о которых ходят легенды: Потемкинская лестница, которую запечатлел Эйзенштейн в своем фильме "Броненосец Потемкин", Дерибасовская улица — ей одной посвящены многие произведения: от песен — легенд шансона до последнего фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди". Все одесситы славятся своим искрометным юмором, который помогает им общаться и уживаться друг с другом. Об одесских шутках и одесском акценте ходят легенды.

Но есть один парадокс: из этого города постоянно уезжают люди. Его любят, но оставляют – так же как дети уезжают от родной матери, когда повзрослеют. Авторы фильма на примере Одессы захотели разобраться и понять, почему люди бегут из родных городов. Снимая одесситов в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах, они попытались найти ответ на этот вопрос.

Продюсер фильма Сусанна Альперина отмечает: "Одессу долгое время по фильмам привыкли воспринимать как некий "лубок". И на эту мельницу много кто лил воду. Да, в ней есть, и особый язык, и вкусная еда, и нескончаемые шутки, причем в любое время, любую эпоху, в любом месте. Мы попытались показать город не только таким, не "гоп со смыком", но передать настроение, атмосферу, любовь и боль, которую чувствуют люди, разъехавшиеся по всему миру".

Александр Бруньковский, режиссер:

Одесса вообще не проектировалась для шуток, они стали необходимостью. Шутки – это карнавал боли, — говорит, — Просто надо было найти общий язык, притереться друг к другу малой кровью и не подраться. А драться, естественно, хотелось – это первое, что приходило в голову сильным, предприимчивым людям, приехавшим из разных мест с разными привычками, образом жизни и религиями. Но именно это сделало город необычным – сотни национальностей на крошечном клочке земли у моря. И всем срочно хотелось счастья и благополучия, за которым они и приехали.

Эд Чумаков, продюсер:

Этот фильм нельзя назвать документальным. Это художественная картина, подлинная и настоящая. Кадр за кадром, план за планом, сцена за сценой зрителя затягивает в мир главного героя, героя по имени Одесса.

Ирэн Адлер, кинокритик:

На 9-м Одесском международном кинофестивале картина "Into_нация большой Одессы" растрогала до слез не менее 500 человек. В фестивальном центре "Родина" было буквально паломничество на этот фильм. Никто не ожидал, что на документальную ленту соберется полный зал, даже не всех желающих удалось посадить. Режиссеру удалось сделать своеобразную оду Одессе, показать город, который стал пристанищем для людей разных национальностей и вероисповеданий и у которого есть свой особенный язык – язык юмора.

Светлана Хохрякова, кинокритик:

С 2013 года и до сегодняшнего дня пройден большой путь и снята нежная, тонкая картина о самых главных вещах. Важно, что показаны истории реальных людей, которые жили в Одессе. Например, история Марлена Хуциева про бельевую пуговицу в пирожке. Но самое главное в фильме — это интонация.

Узнать подробности можно по ссылке на сайте КАРО.Арт

О ФИЛЬМЕ

Жанр: документальный фильм

Синопсис:

Все герои этого фильма вкаком-то смысле сироты. Потому чтоони лишились своей родины—своего города, вкотором родились. Ониразъехались повсему миру иговорят наразных языках сосвоими детьми. Идалеко невсе ихдети понимают специфический язык июмор, который наши герои увезли ссобой. Почему наши герои вспоминают свой город? Хотели быони туда вернуться изачем, ради чего? Умирать илипродолжать свою жизнь ижизнь города? Насколько ониготовы емупомочь, инасколько город готов помочь им?

Продюсер: Сусанна Альперина (директор московского отделения Всемирного клуба одесситов)

Режиссер: Александр Бруньковский родился в Одессев 1963 году. В 1982 окончил Одесское художественное училище. Работал художником в театре и кино. В 1996 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Хуциева). Работал на телеканале "Культура" в одной из первых редакций, был ведущим и режиссёром научно-популярной программы "Искатели". Среди наиболее известных работ - "Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны" (2002), "Маршал Лёлик Табаков" (2003), "Дополнительное время" (2005), "Жизнь врасплох" (2007), "Тонино. Я не вспоминаю" (2010), "Марк Донской. Король и Шут" (2011).

Сценаристы: Александр Бруньковский, Сусанна Альперина

Операторы: Ирина Уральская, Виолетта Агапова-Леонавичуте, Виктор Ячменев

Композиторы: Владимир Мартынов, Дмитрий Носков

Монтажер: Сергей Гарькавый

Звукорежиссеры: Виолетта Агапова-Леонавичуте, Денис Цуканов

Награды: приз "Ключ открытий" в номинации "Лучший документальный фильм" на 4-м Московском Еврейском кинофестивале (Москва, 2018), награда "Золотой Единорог" в номинации "Лучший документальный фильм" третьей "Неделе российского кино" (Лондон, 2019) и др.

В фильме снялись: Михаил Жванецкий, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Оксана Фандера, Михаил Левитин, Виктор Лошак, Роман Карцев, Валерий Тодоровский, Ольга Ильницкая, Марлен Хуциев, Ирина Ратушинская, Олег Губарь, Анатолий Контуш, Михаил Контуш, Иосиф Райхельгауз, Ирина Озаринская, Екатерина Ланишевская, Анна Шафажинская, Аркадий Мартыновский, Дора Шварцберг, Нора Романова-Шварцберг, Иван Романов, Борис Соболев, Нелли Харченко, Олег Сташкевич, Таисия Родионова, Ольга Курнев, Александр Кириченко, Евгений Герцман, Вячеслав Лановой, Ирина Сивацкая, Снежана Похила, Ирина Христофорова, Елена Терновая, Кира Янчева, Даниил Ульянов.

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