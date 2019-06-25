Акция "Собака-улыбака" снова порадует тюменцев

Запсибкомбанк

Тюменская благотворительная организация "Открой мне мир" при участии добровольческого движения "Собаки на радость детям" и поддержке ПАО "Запсибкомбанк" приглашают всех желающих на акцию "Собака-улыбака". Она пройдет 29 июня с 15:00 до 18:00 на Цветном бульваре.

Померанские шпицы и лабрадоры, голден-ретриверы и английские бульдоги, толлеры и шелти соберутся у центрального фонтана, чтобы порадовать и удивить горожан оригинальными трюками и чудесами дрессировки. Все собаки-участники добровольного сообщества "Собаки на радость детям" дружелюбны и подготовлены для общения с детьми и взрослыми.

"Наша акция, проводимая совместно с Запсибкомбанком, показывает, что благотворительность сегодня может быть не только доброй, но и интересной. Такой формат совмещения увлекательного досуга и возможности сделать по-настоящему хорошее дело для детей с аутизмом мне кажется идеальным. Приходите и подружитесь с нашими воспитанными друзьями", – прокомментировала заместитель директора Тюменской благотворительной организации "Открой мне мир" Валерия Матвиенко.

В рамках проекта "Помогать легко!" каждый желающий за благотворительное пожертвование сможет сфотографироваться с понравившейся собакой, поучаствовать в конкурсах и викторинах и получить приятные сувениры от Запсибкомбанка.

На акции будет работать профессиональный фотограф, а все фотографии можно будет позже найти в официальных группах банка в социальных сетях:

ВКонтакте – vk.com/zapsibo

Facebook – facebook.com/zapsibcombank

Одноклассники – ok.ru/zapsibcombank

Instagram – instagram.com/zapsibkombank_official/

"Для банка стало уже доброй традицией поддерживать акцию "Собака-улыбака", а для жителей города это прекрасный повод провести чудесный теплый вечер в кругу четвероногих друзей и привнести толику добра в наш мир. Приглашаем гостей и жителей Тюмени в эту субботу в 15:00 на Цветной бульвар. Будет интересно!" – прокомментировала начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.

Собранные на акции средства пойдут в пользу проекта "Помогать легко!", целью которого является сбор средств для социализации и реабилитации детей с аутизмом и нарушениями развития.