Площадь 400-летия Тюмени на один день превратится в танцплощадку

На площади 400-летия Тюмени 26 июня жители и гости города смогут станцевать зумбу. Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В 10:30 на площади начнется флешмоб "Быть счастливым - значит быть здоровым!". Мероприятие объединит специалистов учреждений системы профилактики, подростков летних лагерей, волонтеров отряда "Action" и проекта "Капитаны двора", представителей спортивных коллективов города.

Откроют мероприятие зажигательные фитнес-инструкторы по программе "Зумба". Затем участники флешмоба создадут надпись в поддержку здорового образа жизни. Завершится флешмоб творческим номером волонтеров социального проекта "Капитаны двора".