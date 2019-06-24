"Медгород" опроверг информацию об отсутствии препаратов для онкобольных

Информацию о необеспечении пациентов онкоцентра МКМЦ "Медицинский город" специализированным противоопухолевым препаратом Трастузумаб (Trastuzumab) (торговые наименования "Герцептин", "Гертикад") опубликовали некоторые телеграм-каналы. Сотрудники Медгорода отрицают эту информацию.

"Всего в первом полугодии этого года Медицинским городом заключены договоры на поставку только протиоопухолевых препаратов на 310 млн рублей. В том числе мы закупаем специализированный препарат "Трастузумаб". Он в наличии, мы имеем разные его формы. Уже завтра нам будет поставлена новая партия препарата", - цитирует слова заведующей аптекой "Медицинского города" Елены Николаевой пресс-служба департамента здравоохранения.

Руководитель терапевтической службы Медгорода Елена Гайсина сообщила, что указанный препарат используется в лечении HER2-позитивного рака молочной железы как на ранних, так и на поздних, метастатических стадиях. Вводится он один раз в 21 день. Лекарственную терапию пациенты данного профиля получают в условиях дневного стационара.

24 июня на лечение Трастузумабом в учреждение прибыли 5 пациенток, лечебный процесс осуществляется в плановом режиме, подчеркнула Елена Гайсина.