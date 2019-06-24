Площадь 400-летия Тюмени станет главной в праздновании Дня молодежи

День молодежи в областной столице планируют отмечать 29-30 июня. По традиции местом празднования станет площадь 400-летия Тюмени.

В программе Дня молодежи, в рамках которого пройдет и фестиваль "Жара", запланированы тематические площадки "Спорт", "Туризм", "Своя атмосфера", "Баня фест", "ЖАРАляндия" и "Фуд-корт".

Открытие праздника начнется в 12:00. Различные развлекательные и игровые мероприятия стартуют на час раньше, в 11:00. Любители единоборств смогут погрузиться в атмосферу вольной борьбы, тхэквондо, ММА, грепплинга, панкратиона, ушу, айкидо на показательных выступлениях и мастер-классах. Фитнес-клубы проведут бесплатные тренировки, рассчитанные на разный возраст и уровень подготовки. Приятным сюрпризом для гостей площадки станут розыгрыши подарков и организованные фотозоны.

Арт-пространство "Добровольческое движение Тюмени" проведет презентацию сайта "Волонтеры Тюмени". Горожанам расскажут о проектах "Киберпатруль" и "Безопасное взросление", профилактике наркомании. Показательным моментом станет церемония награждения отличившихся волонтеров.

На празднике пройдет вручение знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также состоится подведение первых итогов проекта #Тюменское лето.

29 июня в Тюмени пройдет традиционный фестиваль черлидеров "Черёмуха" на котором выступят лучшие спортсмены с зажигательными номерами. Концертная программа творческих коллективов из учреждений, подведомственных городскому департаменту по спорту и молодежной политике, под названием "Тюмень зажигает звёзды", начнется в 16:10.