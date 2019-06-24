Выпускники ТВВИКУ запустили в небо лейтенантский погон

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова отпраздновали окончание учебы. Торжесвенная церемония впервые прошла в центре города. 23 июня молодых офицеров чествовали на площади 400-летия Тюмени.

В этом году единственный в России высшее военно-инженерное командное училище околнчили 230 лейтенантов. Торжественный выпуск начался с поздравлений начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерала-лейтенанта Юрия Ставицкого. Самым ярким событием стал запуск в небо "лейтенантского погона" из сотни воздушных шаров.

Церемония завершилась показательными выступлениями по рукопашному бою, торжественным проходом роты почетного караула и праздничным выступлением оркестра, а также выставкой специальной и военной техники инженерных войск, сообщается на сайте Минобороны РФ.