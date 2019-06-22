В Тюмени прошла "Свеча памяти"

На Исторической площади Тюмени 22 июня ранним утром прошла традиционная акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби.

В этом тюменцы воссоздали события дня, в который началась Великая Отечественная война. В ночь с 21 на 22 июня, ровно, как и в трагический день 1941 года, на тюменской площади вальсировали выпускники. Танец прервали солдаты, ворвавшись на танцплощадку и под грохот артиллерийских выстрелов реконструировали борьбу, которую сопровождала пиротехника, имитирующая настоящие взрывы снарядов.

Почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более 350 человек. Так, мероприятие посетили представители прокуратуры, таможни, МЧС, ФССП, управления Росгвардии, делегации форума "Утро".

Партнерами акции выступили: Волонтеры победы, ВИК "Сибирский рубеж", Военно-Патриотическое объединение Кречет, Академии Боевых Искусств Михаила Белкина.

После инсценировки участники акции возложили цветы к вечному огню и почтили погибших минутой молчания. сообщили в региональном отделении "Молодой Гвардии Единой России".