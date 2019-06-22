В Тюмени прошла "Свеча памяти"

18:54 22 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На Исторической площади Тюмени 22 июня ранним утром прошла традиционная акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби.

В этом тюменцы воссоздали события дня, в который началась Великая Отечественная война. В ночь с 21 на 22 июня, ровно, как и в трагический день 1941 года, на тюменской площади вальсировали выпускники. Танец прервали солдаты, ворвавшись на танцплощадку и под грохот артиллерийских выстрелов реконструировали борьбу, которую сопровождала пиротехника, имитирующая настоящие взрывы снарядов. 

Почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более 350 человек. Так, мероприятие посетили представители прокуратуры, таможни, МЧС, ФССП, управления Росгвардии, делегации форума "Утро".

Партнерами акции выступили: Волонтеры победы, ВИК "Сибирский рубеж", Военно-Патриотическое объединение Кречет, Академии Боевых Искусств Михаила Белкина.

После инсценировки участники акции возложили цветы к вечному огню и почтили погибших минутой молчания. сообщили в региональном отделении "Молодой Гвардии Единой России".

﻿
1/5

Теги: акции , история , молодежь , память , патриотизм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019