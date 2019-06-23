Вакансий в Тюменской области в три раза больше, чем соискателей

Количество свободных вакансий на рынке труда Тюменской области по данным на начало июня 2019 года составляет 28 108, что в три раза больше, чем количество жителей, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, пишет "Вслух.ру".

Больше всего вакантных мест – в сфере строительства: более 11 тысяч предложений от работодателей. Кроме того, востребованы специалисты в области образования (3177 ), культуры и спорта (2121), государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (2060), торговле (1542), обрабатывающих производствах (1478 ).

Строители лидируют и по предлагаемым зарплатам. В частности, монтажникам готовы платить от 30 до 87 тысяч рублей; строительным мастерам и электросварщикам — около 40 тысяч рублей; чуть меньше — 35-36 тысяч — каменщикам и сварщикам арматур.

В сфере образования требовалось 678 педагогов-организаторов (средняя зарплата - 14 935 руб.), 78 учителей иностранных языков (23 527 руб.), 70 помощников воспитателей (14 123 руб.). В сфере здравоохранения — 139 медицинских сестр (23 148 руб.), 60 фельдшеров (24 851 руб.).

Также было открыто 833 вакансии для водителей (27 442 руб.), 365 охранников (25 056 руб.), 319 поваров (18 699 руб.), 234 продавцов (18 596 руб.), 233 культорганизатора (14 309 руб.), 163 библиотекаря (13 556 руб.), 125 официантов (16 845 руб.), 104 полицейских (26 928 руб.), 90 бухгалтеров (19 789 руб.), 73 дворника (13 179 руб.), 62 инструктора по спорту (13 594 руб.) и т.д..

В тройке самых востребованных специальностей — подсобные рабочие (2104 вакансии, средняя зарплата 15 285 руб.), рабочие по благоустройству населенных пунктов (1604 вакансии, 13 434 руб.), изолировщик труб на линии (980 вакансий, 22 500 руб.).

Отметим, что при рейтинге по количеству вакансий и уровню зарплат учитывалась только информация банка вакансий службы занятости населения Тюменской области.