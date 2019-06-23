В Тюменской области пройдет фестиваль семейного отдыха

Дубровинский фестиваль семейного отдыха пройдет в Ярковском районе с 5 по 7 июня. Гостям предлагают провести время в палаточном городке и на более десяти интерактивных площадок для детей и взрослых.

Праздник развернется на берегу озера Мотуш. Главным мероприятием фестиваля станет семейный квест с призами и подарками. Кроме него – больше десятка интерактивных площадок: от спортивных состязаний и катания на лошадях до песен под гитару у костра или кулинарных конкурсов.

Здесь также будут работать ярмарки прикладного искусства и сельскохозяйственных продуктов, оборудовано кафе под открытым небом, сообщает "Тюменская область сегодня".

Кругом будут расставлены умывальники, туалеты и мусорные баки, для автомобилей предусмотрят просторную парковку. Организаторы призывают не бояться комаров и клещей – вся зона фестиваля обработана от насекомых и паразитов.