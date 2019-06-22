Александр Пересторонин: во время прямой линии президент России преподал урок журналистам, как работать с информацией

Во время четырехчасовой программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" президент России неоднократно говорил о том, что при рассмотрении того или иного вопроса, проблемы необходима объективная картина, взгляд с нескольких сторон. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, такой подход – урок для современных представителей медиасферы.

"Отвечая на многие вопросы, Владимир Владимирович напоминал: на каждую проблему нужно посмотреть с разных сторон, чтобы сделать правильные выводы и найти решение. Об этом я всегда говорил молодым журналистам, студентам, ученикам Школы юного журналиста – нельзя забывать об объективности. К сожалению, сейчас многие СМИ и блогеры, которые стремятся попасть в эту нишу, подают информацию однобоко, навязывая конкретную точку зрения, забывая о том, что "у медали всегда две стороны", - прокомментировал тюменский журналист.

Александр Пересторонин отметил, что средства массовой информации могут сыграть важную роль в решении одного из вопросов, прозвучавших во время прямой линии. Речь шла о том, что многие люди до сих пор не очень понимают, что такое национальные проекты, к чему они приведут. По словам Владимира Путина, конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу.

"Работа проводится колоссальная, но при этом нужно больше говорить о нацпроектах, что они могут дать людям, что могут изменить. Задача власти на местах – донести эту информацию до населения, используя разные способы коммуникации. Грамотно преподнести эту информацию, перевести с "чиновничьего" языка на русский – задача журналистов. Непростая, но это вопрос к профессиональной подготовке квалифицированных кадров", - подытожил эксперт ОНФ.

Отметим, ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Поступило более 1,5 млн обращений. По завершении специальной программы глава государства также ответил на ряд вопросов представителей СМИ.