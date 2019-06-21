Тюменцев ждут на спецпоказ фильма "Та еще парочка"

Кинотеатр "Атмос Синема" в Тюмени при информационной поддержке радиостанции "Хит ФМ" представляет специальный показ комедии "Та еще парочка". Показ пройдет 26 июня, за один день до официальной премьеры в России.

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

В ролях: Александер Скарсгорд, Шарлиз Терон, Энди Серкис, Сет Роген, Джун Дайана Рафаэль, Рэндалл Парк, О'Ши Джексон-мл., Рави Патель, Джеймс Сайто.

Дата: 26 июня 2019 года.

Начало: 19:30.

Место: Кинотеатр "Атмос Синема", ул. Тимофея Чаркова, 60, Тюмень ТРЦ "Сити Молл", 3-й этаж.

Ссылка на продажу билетов на специальный показ: https://atmoscinema.ru/seances/50354/#schedule-container