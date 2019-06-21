В субботу в тюменских поликлиниках пройдут профилактические обследования для мужчин

Завтра, 22 июня, с 9 до 15 часов во всех поликлиниках Тюмени, имеющих прикрепленное население, пройдет акция "Доктор с вами". На этот раз медработники ждут на обследование мужчин.

В этот день они смогут пройти исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА) (для мужчин старше 40 лет), ультразвуковое исследование органов малого таза (по показаниям). Также всех обратившихся проконсультирует врач-уролог. Предварительной записи на обследование не требуется.

В комитете здравоохранения администрации города Тюмени уточняют, что пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники №1 и 8.

В прошлую субботу в поликлиниках была проведена аналогичная акция для женщин. За время работы кабинетов раннего выявления заболеваний их посетили 190 пациенток, из них впервые обратившихся было 53 (28% от общего числа участников акции). На диспансерный учет взяли 23 человека. Участницы акции прошли все необходимые методы обследования и были проконсультированы акушером-гинекологом.