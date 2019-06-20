В Тюмени стартует молодежный форум "Утро"

Официальное открытие форума "Утро" пройдет 20 июня в Тюмени. До 25 июня на территории Тюменского президенсткого кадетского училища пройдет региональная смена, до 30 июня пройдет федеральный этап.

Участниками форума станут 1230 человек: 1180 - из регионов Уральского федерального округа, 50 - из других регионов России.

В течение смен молодежь примет участие в работе 12 образовательных площадок, в том числе трех новых: "Урал профсоюзный", "Урал цифровой" и "Урал городской".

Кроме того, участники будут защищать свои проекты, чтобы получить грант на реализацию от "Росмолодежи". Максимальная сумма за одинт проект может достигать 3 млн рублей.

Помимо офлайн, на форумепредусмотрена региострация онлайн-участников. Обусловлен это большим инетерсом у молодежи к мероприятию: в этом году на участие подали заявки более 4 тысяч человек.