Два масштабных фестиваля Тюменской области пройдут в первые выходные июля

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

6 июля у любителей классической музыки появится возможность посетить "Лето в Тобольском кремле", а ценители масштабных зрелищ 6 и 7 июля смогут прикоснуться к истории на фестивале исторической реконструкции "Абалакское поле".

Фестивали, проходящие в Тюменской области, уже давно зарекомендовали себя, как зрелищные и масштабные мероприятия, на которые съезжаются люди со всей страны, а порой и зарубежья. Местные организаторы проделывают титаническую работу, чтобы каждый гость смог выбрать то, что интересует именно его, и полноценно насладиться настоящим праздником.

Так, меньше чем через три недели, в славном Тобольске откроется знакомый многим фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Это, как и всегда, будет незабываемое зрелище и уникальное культурное событие, которое никак нельзя пропустить.

Кстати, в этом году фестиваль пройдет уже в одиннадцатый раз. Каждый год организаторы находят, чем удивить гостей. Традиционно концерт пройдёт под открытым небом. Музыканты будут выступать на сцене, расположенной рядом с историческим памятником архитектуры – Тобольским кремлем. Ожидается, что гостями фестиваля станут более 2500 человек со всех регионов России.

Покорять слушателей искусством будут талантливые артисты Мариинского театра и приглашенные солисты: Андрей Серов (бас), Анна Матис (меццо-сопрано), Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Старкова (сопрано), Ярослав Петряник (баритон), Савва Хастаев (тенор).

Для гостей выступят не только ведущие солисты Академии оперных певцов Мариинского театра, но и коллективы Тюменской филармонии: Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла.

"Лето в Тобольском кремле" - уникальная возможность максимально погрузиться в прекрасную музыку, открыть в себе новые грани и познакомиться с бессмертными творениями известных композиторов. Для удобства туроператоры готовы предоставить полный пакет услуг, включающий транспорт и билеты на концерт. Подробнее тут.

Еще один фестиваль, про который, наверняка, хотя бы раз слышал каждый - "Абалакское поле". Это Фестиваль раннего средневековья Северной Руси и Скандинавии 8-11 века! Основная суть заключается в том, что сотни людей, создают масштабную реконструкцию битв и мирной жизни населения тех времен.

В этом году программа фестиваля будет существенно изменена. Центральным событием мероприятия станет Битва дружин. Сразу четыре команды будут бороться за звание "Дружина Абалакского поля", преодолевая различные испытания. В составе дружин - одни из лучших бойцов-реконструкторов с разных уголков страны - от Калининграда до Новокузнецка, от Когалыма до Оренбурга. Битва обещает быть интересной!

Первая дружина – "Гроза с Востока", состоит из сибирских бойцов, одна из наиболее опытных команд на фестивале исторической реконструкции. Во второй дружине "Западный ветер" оказались реконструкторы из Калининграда, к которым может присоединиться любой опытный воин.

Третья дружина приедет из Новосибирска, название она носит "Хольмверья", что в переводе означает "Островитяне". А в четвертой собрались люди из самых разных городов (Новосибирск, Оренбург, Уфа, Челябинск и другие) - "Боевого Братство" также примет участие в Битве дружин.

Тюменские туроператоры позаботились о том, чтобы вы могли беспрепятственно посетить фестиваль, поэтому самое время приобрести билеты на тур в Абалак.

Лето благодаря таким фестивалям обещает быть насыщенным на события. Желаем вам прекрасного культурного отдыха!