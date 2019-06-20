Бесплатные мероприятия в Тюмени 19-26 июня

Пришло время узнать, какие бесплатные мероприятия ожидают нас в ближайшую неделю. Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила новый Топ, дело за малым - выбрать занятие по душе. А выбирать, кстати, есть из чего - джазовый концерт, цирковое шоу, "Автоледи", и даже выступление музыкантов из Техаса.

Универсальная выставка-продажа "Продукты питания"

Когда: с 19 по 23 июня

Где: Выставочный зал, ул.Севастопольская, 12

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Уже 19 июня в Выставочном зале откроется универсальная выставка-продажа "Тюмень гостеприимная: 1000 мелочей. Продукты питания".

Данная выставка проводится уже не в первый раз, она довольно популярна у населения, рассчитана на широкую потребительскую аудиторию. Любой желающий приобрести полезные и свежие продукты сможет это сделать вплоть до 23 июня.

Подробности по тел. +7 (3452) 500-102, 8 800 500 72 72

Новый арт-проект "Интересная среда"

Когда: старт проекта 19 июня в 19:30

Где: фитнес-центр Fitberri (FBR-BAR), ул.30 лет победы 52а

Вход свободный, необходима запись

18+

Если вы человек с активной жизненной позицией и стремлением развиваться, этот проект для вас.

Участникам предлагают:

- Беседы с интересными людьми нашего города;

- Возможность обрести новые полезные знакомства;

- Отлично провести вечер среды в компании единомышленников.

Ведущая проекта- Вера Шенгелия.

Запись по тел. 8-922-399-10-95 (Вера, арт-директор).

"Тюменское лето" в "Орфее"

Когда: в июне

Где: возле ДК "Орфей", ул.70 лет Октября, 5в

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Проект "Тюменское лето" успешно стартовал в областной столице. Не остался в стороне и Дом культуры "Орфей". Здесь пройдут развлекательные, игровые и праздничные программы.

19 июня в 18 часов стартует игровая программа "Веселая Детворяндия". Зрителям представят концертные номера, а также предложат различные игры, развлечения, спортивные эстафеты и нарисуют аквагрим.

Подробности по телефону +7 (3452) 47-93-90.

Настоящее цирковое шоу с театральной постановкой

Когда: 20 июня в 18:30

Где: в "Воднике", ул.Судоремонтная, 1а

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Театральная студия "Шанс" и цирковая студия "Бонифаций" представят свое творчество на отчетном концерте, который состоится 20 июня в 18:30 на сцене Дома культуры "Водник".

Целый год ребята трудились, чтобы представить зрителям свои лучшие номера. Гостям представят театральное действие, цирковое шоу и даже летающих слонов.

Коллективы занимаются в "Воднике" под чутким руководством профессиональных педагогов. Эстрадно-цирковой театр "Бонифаций" - молодой разносторонний коллектив, предлагающий окунуться в мир искусства посредством акробатики, гимнастики, эквилибристики, жонглирования, фокусов, клоунады, пантомимы.

Театральная студия "ШАНС" - коллектив, объединяющий детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники студии овладевают всеми видами сценического и актерского мастерства: культурой и техникой речи.

Подробности: 8 (3452) 45-47-29 и 45-47-26.

Тюменские выпускники вновь станцуют вальс на Набережной

Когда: 21 июня в 18:30

Где: Набережная реки Тура

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"Вальс на Набережной" - это не просто праздник для выпускников, это еще и выражение благодарности героям, которые отстояли наш мир и дошли до Великой Победы.

Мероприятие начнется с дани Памяти выпускникам 1941 года, ушедшим на войну сразу после школьного бала, чтобы защитить свою Родину. Школьники исполнят первый вальс в честь победителей и почтут память погибших на войне.

Перед началом общегородского выпускного в 18 часов у памятника "Прощание" и у мемориального комплекса "Тюмень-Победителям" ("Вечный огонь" музея Городская дума) пройдут традиционные митинги с возложением цветов в память о выпускниках 1941-ого года.

На время проведения мероприятия в целях безопасности будет ограничен доступ на Набережную. Зрители могут разместиться на Мосту Влюбленных и вдоль ограждений по улице Республики.

После завершения акции в 19.30 всех горожан ждет праздничная развлекательно-игровая программа

На набережной реки Тура пройдут мастер-классы по аргентинскому танго и по игре на барабанах, найдутся занятия и для любителей настольных игр, также будут работать фотозоны и дискотека.

Занятие по Сахаджа Медитации для начинающих на природе

Когда: 22 июня в 12-00

Где: Экопарк "Затюменский"

16+

Благодаря медитации мы выходим за пределы ограничений нашего ума. Иногда это кажется чем-то невозможным. Особенно для городского жителя, находящегося в очень плотном информационном потоке. Побудем в полной внутренней тишине, наедине со своей духовной природой и природой Матери-Земли.

План занятия:

1. Вводная часть: поговорим о нашем тонком теле: центрах и каналах, проблемах дисбаланса в нем, об энергии Кундалини и ее влиянии на нас;

2. Сбалансируем себя с помощью элементов Земли и Воздуха;

3. Вместе насладимся собственной красотой в тишине Медитации;

4. Ответы на вопросы, общение и чай .

С собой берем коврики (пледы) и средство от комаров, а также (по желанию) чай и что-то к чаю.

Место сбора: Главный вход в Экопарк "Затюменский" (возле автозаправки Новый Поток) в 11-50.

По интересующим вопросам можно звонить по телефону: 89829342118

Кубок Урала по стендовой стрельбе

Когда 22-23 июня

Где: ССК "Стальной азарт

6+

Тюменцев приглашают посетить Кубок Урала по стендовой стрельбе

Соревнования пройдут по категориям:

"Мужчины" :

- гр. "А" - МСМК, МС;

- гр. "В" - КМС,1 разряд;

- гр. "С" - 2,3 разряд и любители;

- гр. "Юниоры" - юноши до 21 года;

2. "Женщины" - девушки и женщины (без ограничения по возрасту);

3. "Сеньоры" - спортсмены старше 55 лет;

Подробности по телефону: 8(3452) 29-04-54.

Солянка Маркет

Когда: 23 июня 12:00 — 19:00

Где: Баржа на Набережной

Детям до 16 — в сопровождении взрослых

Этим летом вас ждет самая необычная Солянка! 23 июня с 12:00 до 19:00 Маркет пройдет на Барже, пришвартованной к набережной Туры (вблизи Моста влюбленных), такое пропустить нельзя!

Вас ждет:

- Маркет авторских изделий

- Фудкорт с вкусностями

- Творческие мастер-классы

- Розыгрыши и Сюрпризы

- Игры, музыка, танцы

Танцевальный вечер LATINO SIESTA

Когда: 23 июня в 18:00

Где: ТРЦ"Остров"

18+

Мы знаем, как сделать ваше лето ярким! Романтичная бачата, чувственная кизомба, динамичная сальса - вы сможете познакомиться с каждым направлением и выбрать своё. Мы верим - танцевать может любой человек!

23 июня в 18.00 на парковке ТРЦ "Остров" стартует большая танцевальная программа:

- Бесплатные мастер-классы по сальсе, бачате, кизомбе. Познакомимся с базовым шагом, поймём принципы взаимодействия в паре;

- Танцевальные номера. Вы увидите, как красивы танцы и танцующие люди;

- Конкурсы и подарки от партнеров. Будьте смелее и с пустыми руками вы не уйдёте;

-Open Air PARTY с dj Dselecta в 20.00.

После Latino Siesta увлекательное и красивое хобби вам обеспечено. Не нужно стесняться - танцы сделают вашу жизнь интересной и насыщенной событиями.

Ежегодный XIV открытый городской фестиваль народного творчества"Березка"

Когда: 23 июня в 11:00

Где: ДК "Водник", ул.Судоремонтная, 1а

0+

В этом году в ДК "Водник" пройдет ежегодный XIV открытый городской фестиваль народного творчества "Березка". Фестиваль проводится с целью сохранения и развития народных традиций как части духовного наследия, пропаганды и популяризации традиционной народной культуры среди широкой аудитории.

Выставка "Сокровища музеев России"

Когда: 12 июня-4 августа

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

6+

Проект являет собой подарок жителям и гостям города в праздник – ДЕНЬ РОССИИ. Тюмень ПЕРВОЙ принимает передвижную экспозицию цикла "Сокровища музеев России". Проект будет реализован в течение полугода в восьми городах Российской Федерации.

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