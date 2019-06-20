Тюменцам предлагают в выходной день отправиться на ярмарку в Тобольск

Фото ТМПО

Тюменское Музейно-просветительское объединение приглашает всех желающих 22 июня на "Воеводское подворье" (г. Тобольск, Красная площадь 2, стр.1).

В музейном комплексе "Гостиный двор", который расположен на Красной площади соседнего Тобольска, 22 июня с 12:00 до 16:00 будет проходить настоящая ярмарка. Это место на один день превратится в "Воеводское подворье", посетить которое смогут и взрослые, и дети.

Во внутреннем дворе уникального здания-крепости с трехсотлетней историей, построенного по проекту Семена Ульяновича Ремезова для торговли с иноземными купцами, гостей ожидает музейная ярмарка и встреча с местными мастерами-умельцами.

Своими секретами поделятся гончары и резчики по дереву, участники мероприятия смогут познакомиться с забытым ремеслом наших предков – крапивным ткачеством, смогут приобрести памятные сувениры, побывать на экскурсии по "Музею сибирского предпринимательства", в экспозициях которого представлены свидетельства славного прошлого Тобольска, как крупнейшего торгового центра Сибири.

Музейная ярмарка в Тобольске – отличный повод отправиться в небольшое путешествие в соседний город, весело и интересно провести время с семьей.

Подробности в официальной группе ТМПО: https://vk.com/tmpo72