"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш билетов на спектакль "Шесть блюд из одной курицы" в театре "Ангажемент"

Фото "Афиши Тюмень"

Проект "Афиша Тюмень" вновь радует тюменцев возможностью выиграть билеты на интересное мероприятие нашего города. На этот раз это розыгрыш двух билетов на спектакль " Шесть блюд из одной курицы " (18+). Представление состоится 22 июня в 18:00 в театре "Ангажемент".

Это авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки, автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых "Каникулы у моря", "Три полуграции", и других. Очень смешная, современная и, где-то, трогательная история о Матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу @afisha_kto в социальной сети Instagram, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

21 июня победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел. Счастливчик получит два билета на спектакль.

Узнать подробную информацию о спектакле вы можете на сайте театра https://angagement.info/