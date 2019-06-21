В Тюменской области создадут цифровой архив медицинских изображений

Единый архив цифровых медицинских изображений будет сформирован в Тюменской области. Создание радиологической информационной системы позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество и эффективность использования оборудования лучевой диагностики, сообщила директор департамента информатизации Мария Рудзевич.

По данным на май 2019 года к проекту подключено 76% цифрового оборудования перинатального центра, противотуберкулезного диспансера, Медгород, консультативно-диагностического центра "Эндос", 6 поликлиник, 11 областных и двух клинических больниц. К декабрю 2019 года в систему включат все цифровое оборудование этих организаций.

Помимо радиологической прорабатывается информационная система скорой медицинской помощи. Одна из ее особенностей - мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медкарты пациента. Это позволит сформировать представление об анамнезе человека еще до приезда скорой на место, получить данные о перенесенных заболеваниях и диагнозах. Запустить пилотный проект намерены в августе этого года.

Сегодня все поликлиники Тюменской области автоматизированы, электронные медкарты имеют 100% жителей региона, 40% записей на прием к специалистам проходит через инфокиоски, мобильные приложения и портал госуслуг. 20% стационаров подключены к информационной системе, обеспечивающей комплексное решение задач стационарного звена. К концу 2019 года этот показатель должен увеличиться до 33%.