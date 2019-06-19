В Тюмени пройдет хакатон по разработке городских приложений

Со 2 по 3 июля в Тюмени пройдет 48-часовой хакатон "Город в кармане". Цель хакатона — разработка приложений и сервисов, улучшающих жизнь в городе.

Организаторы хакатона подготовили для участников городские кейсы, содержащие информацию об основных проблемах города, помощь в решении которых необходимо предложить. Так, для Тюмени актуальны следующие тематики: реконструкция объекта городского пространства (сада, сквера, бульвара, парка) и создание устройства для подсчета посетителей, круглогодичное выращивание овощей и зелени без использования химических вредных удобрений с применением аэропонной системы полива растений на ардуино, объединение и структурирование городских активных сообществ в рамках специализированной онлайн платформы и другие.

Хакатон проходит при поддержке Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы "100 городских лидеров" и охватит пять городов — Тюмень, Железногорск, Якутск, Йошкар-Ола и Саров.

"Это первый в России марафон хакатонов по разработке приложений и сервисов, помогающих сделать жизнь в городе лучше, удобнее и проще. К участию в хакатоне приглашены разработчики, тестировщики, дизайнеры и проектировщики интерфейсов. Их основной задачей станет создание решений на основе запросов и проектов гражданских активистов, общественных организаций и муниципальных органов власти. Главное, чтобы эти идеи помогли улучшить качество жизни горожан", — отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. Лучшие проекты будут презентованы руководству города и представителям бизнеса.

Призовой фонд хакатона в Тюмени — 100 тысяч рублей. Принять участие в марафоне может каждый желающий, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.