В Тюменской области более 7 тысяч работающих инвалидов трудоспособного возраста

В региональном центре "Семья" прошел седьмой открытый форум "Тюменская область без барьеров: от слов к делу", организованный Прокуратурой Тюменской области. О содействии занятости граждан с инвалидностью в регионе рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

По ее словам, при содействии органов службы занятости ежегодно находят работу более 70% инвалидов, обратившихся за помощью в трудоустройстве.

Среди основных механизмов обеспечения занятости граждан с инвалидностью — трудоустройство на квотируемые рабочие места и реализация активной политики занятости: временные, в том числе общественные работы, самозанятость безработных граждан, для детей-инвалидов — трудоустройство в свободное от учебы время.

В целях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в Тюменской области предусмотрена возможность возмещения работодателям затрат на создание указанных рабочих мест. На 2019 год предусмотрено за счет областного бюджета финансирование создания 1 тыс. рабочих мест, в том числе 70 постоянных рабочих мест с их оснащением оборудованием.

"В целом реализация всех вышеназванных мер позволила увеличить численность работающих инвалидов трудоспособного возраста с 6 719 человек в марте 2018 года до 7 150 человек в марте 2019 года", — сообщила Надежда Мазуркевич.

По данным за май 2019 года в организациях на квотируемых рабочих местах работало 4 444 инвалида, что почти на 450 человек больше, чем в аналогичном периода 2018 года.