АрМИ-2019 пройдут в Тюмени в конце июня

Фото: Тюменская линия

Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" АрМИ-2019 пройдут 29 и 30 июня в Тюмени. Местом проведения станет учебный полигон на озере Андреевском Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова.

Участие в соревнованиях примут 12 команд. Большинство участников состязаний — военнослужащие по контракту, имеющие большой опыт.

Соревнования "Инженерная формула" пройдут в шесть этапов. Одновременно на старт выйдут четыре единицы техники от команд, состязание пройдет в виде эстафеты. 25 июня состоится полуфинал, где определится, кому предстоит бороться за победу в финале. Участники из Москвы, Хабаровска, Кабардино-Балкарии, Мурманска привезли собственную технику.

27 и 30 июня пройдут полуфинальные и финальные соревнования "Безопасный маршрут". В инженерно-саперном конкурсе примут участие артиллерия, танковые подразделения, авиация в условиях максимально приближенных к боевым.

По словам организаторов, количество мест на трибунах в этом году увеличат до 1800, также расширят площадки для парковки автомобилей. Для зрителей будут работать интерактивные площадки, зоны фудкорта, торговли.