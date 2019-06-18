В Тюменской области 26 человек заболели после укусов клещей

По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. На 17 июня в регионе зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 — клещевым боррелиозом.

С начала эпидсезона от населения было исследовано 1593 клеща. Из них антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 26 клещах (1,6 %), возбудитель клещевого боррелиоза — в 486 клещах (30,5 %).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь круглосуточно оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).