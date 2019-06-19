Тюменцы вновь отправятся в экспедицию "Сибиряки: дорогами побед"

Утром 22 июня из Тюмени стартует патриотическая экспедиция "Сибиряки: дорогами побед", посвященная 75-летию Великой Победы и подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В течение дня участники вело- и автопробега преодолеют более 100 км по маршруту Тюмень – Червишево – Богандинский –Ялуторовск – Памятное.

Среди организаторов экспедиции – журналисты газеты "Тюменская область сегодня", ветераны госбезопасности, воздушно-десантных и пограничных войск, казаки, федерация велосипедного спорта и региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В каждом из населенных пунктов по пути следования участники экспедиции возложат цветы к памятникам погибшим и проведут уроки мужества для детей. Ветераны и журналисты расскажут ребятам о вкладе земляков в общую победу, приведут конкретные примеры, подтверждающие их силу и характер. В школах и дворцах культуры будут организованы выставки из экспонатов, собранных участниками поисковых отрядов.

Экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" проводится с 2011 года и в этом году состоится в девятый раз. За эти годы она стала самой массовой патриотической экспедицией в регионе, включающей десятки разнообразных мероприятий и объединяющей тысячи жителей Тюменской области.